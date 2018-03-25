Погибли трое детей и женщина. Следователи рассказали о подробностях пожара в торговом центре в Кемерово

В пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта, погибли не четверо детей, как сообщалось ранее, а трое детей и женщина, сообщили Накануне.RU в СКР.

Также есть последняя информация о пострадавших - их 26 человек. Всего же из опасного здания ТЦ сотрудники МЧС эвакуировали более 100 человек.

Известно, что погибшие находились в детской игровой комнате возле кинотеатра - причиной их гибели стало отравление угарным газом.

В МЧС региона отметили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже - там расположены залы кинотеатра и детские игровые площадки. Общая площадь пожара составила 1 тыс. 500 кв. м.

Как ранее сообщало Накануне.RU, люди прыгали из окон, чтобы спастись от наступающего пламени - при этом падали на козырьки и асфальт, получали травмы. СКР по данному факту возбудил уголовное дело, в Кемерово уже вылетели представители центрального аппарата СК.