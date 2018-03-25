Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.
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Цветков прошел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды - при этом он ни разу не промахнулся в цель на всех четырех огневых рубежах.
Вторым к финишу пришел норвежец Эрленн Бьентегор, он отстал от Цветкова на 2,7 секунды. Третье место также у норвежского биатлониста Йоханнеса Бё.
Еще один российский биатлонист Антон Шипулин пришел к финишу лишь шестнадцатым.