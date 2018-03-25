"Спрашивали у всего города и мира". Евгений Куйвашев прокомментировал снос телебашни

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram прокомментировал снос телебашни в Екатеринбурге.

По мнению главы Среднего Урала, специалисты провели эту сложную операцию на высоком уровне.

"Такой филигранный демонтаж говорит о качестве уральских специалистов. Я знаю, вокруг сноса башни было много дискуссий, звучали полярные мнения. Многие горожане жалеют о сносе", - отметил Куйвашев.

Губернатор отметил, что он лично и Свердловская область в целом с большим уважением относятся к мнению жителей региона по любым вопросам.

"Я благодарен людям, которые высказывают свое мнение, даже когда они критикуют власть. Я благодарен и "защитникам башни". Ваше неравнодушие, ваша гражданская позиция - сильная сторона Екатеринбурга и Свердловской области. Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать. Это тяжелая, но необходимая часть моей работы. Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным", - написал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что ни один из возможных проектов сохранения башни не имел работающего экономического механизма.

"Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира - что делать с башней? Решения не нашлось. Нужно было либо оставлять как есть, либо сносить и возвращать этот участок городу. Понимаю эмоции тех, кто привязался к башне как к части городского пейзажа. Я и сам к ней привык. Но уверен, городу нужно движение вперед, нужно сделать этот огромный участок частью нормальной городской среды. В субботу мы перевернули очередную страницу в истории Екатеринбурга. Для многих это непросто. Поверьте, и для меня решение было трудным. И все же оно было принято и воплощено в жизнь. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться", - сообщил Евгений Куйвашев.

К своему посту губернатор приложил фотографию проекта новой ледовой арены, которая будет построена на месте башни.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 24 марта в 9.00 в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта.