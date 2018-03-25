Дмитрий Песков назвал "хамством невиданного масштаба" действия Великобритании по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ заявил, что те, кто обвиняет нашу страну в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондоне, даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать свою позицию, об этом пишет РИА "Новости".

По мнению Пескова, подобные заявления "граничат с бандитизмом".

"Это - невиданное хамство. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - отметил Песков.

Как сообщил Песков, данную ситуацию спровоцировали внутренние проблемы Великобритании, а также ухудшившиеся отношения с союзниками.

Как ранее сообщало Накануне.RU, проживающий в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, был отравлен неизвестным ядом. Вместе с ним с аналогичным диагнозом в больницу попала и его дочь Юлия.