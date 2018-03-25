"Люди прыгали из окон". В кинотеатре торгового центра в Кемерово в пожаре погибли четверо детей

В пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли четверо детей, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Возгорание началось 25 марта днем - площадь пожара составила 500 кв. м.

Дети находились в кинотеатре, они погибли от отравления угарным газом, их тела спасатели уже вынесли. Также сообщается о 12 пострадавших, однако данная информация требует уточнения.

Пытаясь спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

В данный момент на месте трагедии работают все экстренные службы города Кемерово. В СУ СК по региону пока официально не сообщили о возбуждении уголовного дела, однако собственные источники Накануне.RU в правоохранительных органах области комментируют, что оно уже возбуждено и в самое ближайшее время об этом объявят.