"В роли бесплатной рабочей силы". В Пермском крае девушка много лет жила в семье без паспорта и какого-либо образования

В Пермском крае проводится проверка по сообщению местных СМИ о том, что молодая женщина без паспорта и образования долгое время жила в чужой семье.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков рассказал про девушку, которая много лет жила в семье пермяков и, по сути, выступала в роли бесплатной рабочей силы без права голоса.

"Считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку содержанию продолжительное время ребенка в ситуации, которую по сути можно сравнить с рабством. Ответственность несет заявитель, который должен был сразу после того, как обнаружил человека без документов, оказавшегося в опасности - сообщить об этом в полицию. Много лет назад мать заявителя, найдя ребенка, отдала его в семью своей дочери и та эксплуатировала его в хозяйстве и не предпринимала столько лет никаких мер по установлению ее личности, оформлению опеки и так далее. Впоследствии несовершеннолетнюю стала содержать мать заявителя, которую она называет бабушкой. Таким образом, вся семья была в курсе этой истории, более того - по словам заявителя, его сестра наносила побои ребенку, после чего ее и забрала жить к себе мать заявителя", - рассказал Павел Миков.