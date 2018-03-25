В Москве по подозрению в получении взятки задержаны высокопоставленные сотрудники ФСБ и МВД

В Москве по подозрению в получении взятки в размере 6 млн рублей задержаны два сотрудника ФСБ и заместитель начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по столице, об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Сейчас возбуждено уголовное дело, у подозреваемых дома проведены обыски.

Сообщается, что полученные деньги были переданы за постановку на учет нелегальных мигрантов.

Взятки были получены с декабря прошлого года по настоящее время несколькими частями.