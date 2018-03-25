В Челябинске в дорожной аварии разбились насмерть четыре человека

В Челябинске в дорожной аварии погибли четыре человека, еще один - с травмами в больнице.

ДТП произошло около 22.15 напротив дома №29 на улице Героев Танкограда, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Водитель автомобиля Renault Megane - мужчина 1963 года рождения - при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz. Оба водителя и два пассажира французской иномарки погибли.

Пассажира Mercedes Benz - мужчину 1989 года рождения, госпитализировали.