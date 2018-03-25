В США отказались ставить памятник советским летчикам, погибшим во Второй мировой

В США в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина приняли решение не устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, пишет Газета.Ru со ссылкой на издание Associated Press.

Ранее городские власти в мае 2017 года одобрили установку монумента.

Сообщается, что деньги на установку памятника должна была выделить Россия, а благоустройство территории собирались оплатить американские власти.

На новом голосовании за проект пять членов городского совета выступили против проекта и только трое поддержали.

Монумент должен был быть посвящен памяти советских летчиков. Поставки американских самолетов-амфибий в СССР осуществлялись с лета 1944 года - при перегоне двух лайнеров в двух авиакатастрофах погибли 11 советских пилотов.