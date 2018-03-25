Костя Цзю перенес инфаркт и сейчас восстанавливется после операции на сосудах сердца

Российский боксер Костя Цзю рассказал о том, что недавно перенес инфаркт и операцию на сердце. Такие заявления он сделал в эфире программы Первого канала "Жить здорово".
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Как рассказал Цзю, он утром отправился в туалет и упал, оказалось, что оторвался тромб. Уже на следующий день ему провели операцию на сосудах сердца.
"У меня был повышен уровень холестерина", - сообщил боксер.
В данный момент состояние спортсмена улучшилось.