Костя Цзю перенес инфаркт и сейчас восстанавливется после операции на сосудах сердца

Российский боксер Костя Цзю рассказал о том, что недавно перенес инфаркт и операцию на сердце. Такие заявления он сделал в эфире программы Первого канала "Жить здорово".

Как рассказал Цзю, он утром отправился в туалет и упал, оказалось, что оторвался тромб. Уже на следующий день ему провели операцию на сосудах сердца.

"У меня был повышен уровень холестерина", - сообщил боксер.

В данный момент состояние спортсмена улучшилось.