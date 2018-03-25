Законопроект о создании федерального реестра коренных народов России могут внести в Госдуму в весеннюю сессию

Госдума РФ в весеннюю сессию может принять законопроект о создании федерального реестра коренных малочисленных народов России, об этом Накануне.RU сообщили в правительстве ЯНАО, где проходит заседание совета ассоциации "Оленеводы мира".

"Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей мы проходим процедуру согласования текста законопроекта, который находится на рассмотрении в правительстве. Пока даже до первого чтения, к сожалению, не дошло. По нашему мнению, сам текст, в принципе готов. Мы понимаем, что его нужно срочно вносить", - сообщил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

Создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот.