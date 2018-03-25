В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре

В Санкт-Петербурге дети 2 и 5 лет насмерть отравились угарным газом.

Трагедия произошла поздно вечером 24 марта в квартире одного из домов, расположенного по улице Гаккелевской, сообщили Накануне.RU в СКР.

5-летняя девочка и ее 2-летний брат находились в квартире без присмотра, произошел пожар.

"Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия они скончались в автомобиле "скорой" от отравления угарным газом. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание", - отметили в СКР.