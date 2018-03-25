В Подмосковье пьяная мать сутки не сообщала никому о гибели своего ребенка, скончавшегося от пневмонии

В Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности месячному ребенку.

16 марта в квартире, расположенной в селе Жаворонки Одинцовского района, скончался младенец, однако мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала "скорую", вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области.

О смерти ребенка стало известно только 17 марта от одной из подруг женщины, которая обратилась к правоохранителям.

Установлено, что ребенок умер от бронхиальной пневмонии.

"Женщины имеет четверых детей, из которых в отношении двух она лишена родительских прав. Данная семья как неблагополучная состоит на соответствующих учетах в Алтайском крае. В Московскую область женщина переехала недавно", - добавили в СК.