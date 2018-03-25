В сети появились фотографии сноса кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге

В социальных сетях появились фотографии снесенного кинотеатра "Темп" на Уралмаше.

Жители Екатеринбурга считают, что на этом месте можно было бы построить какой-нибудь новый объект, однако нашлось не меньше и тех людей, кому такие мероприятия городских властей пришлись явно не по душе.

Известно, что ранее "Темп" был заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия города.

"Ну и правильно, а то столько лет стоит рухлядь", - пишет пользователь Юлия Кликодуева.

"Темп" - это притон наркоманов и других отбросов общества. Хорошо, что снесли", - пишет Зульфия Хафизова.

"Хороший был кинотеатр. Богатый. Отделка современная. Как его прос...ли - не понимаю, но после поджога было невыгодно ремонтировать уже. Вот тихонечко около 10 лет наверное, может меньше, превратился в то, что на фотографиях", - пишет Лена Антонова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 марта жители Екатеринбурга подали заявление о постановке здания кинотеатра "Темп", обладающего признаками объекта культурного наследия, под государственную охрану. Кинотеатр "Темп" является первым кинотеатром соцгорода Уралмаш, первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, реконструирован в стиле "неоклассики" в 1943 году.