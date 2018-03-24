В Екатеринбурге спасателям пришлось снимать наручники со школьника

В службу спасения "СОВА" обратился мужчина, сын которого сковал себя наручниками.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "СОВЫ", эти наручники не являлись спецсредством, но были достаточно прочными. Школьник понял, что "попал", когда закрыл наручники, а ключа от них у него не было.

Спасатели обошлись без применения режущего инструмента. Будучи специалистами по вскрытию замков, они соорудили отмычку. С её помощью удалось справиться с незамысловатыми замками наручников.

Подросток вместе с папой поблагодарил спасателей, а те порекомендовали школьнику быть осторожнее, прежде чем совершать необдуманные поступки.