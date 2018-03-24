Григорий Родченков сменил внешность и теперь появляется на публике только в маске

Экс-директор московской антидопинговой лаборатории, давший в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) показания на российских спортсменов, Григорий Родченков теперь предстает на публичных мероприятиях только в маске-балаклаве и солнцезащитных очках – так он старается скрыть свою новую внешность.

В маске Родченков дал интервью Би-би-си, в котором в очередной раз рассказал, что за ним следят и, возможно, хотят убить.

Несмотря на это, Родченков продолжает отчаянно бороться с Россией. Так, накануне он побывал на встрече с конгрессменами США. Сообщается, что бывший спортивный чиновник вещал об угрозах, которые представляет Россия для США. Обсуждалась и коррупция в международных федерациях.

Интересно что конгрессмены восхитились смелостью Родченкова "в свете отравления Сергея Скрипаля". Непонятно, правда, в чем тут смелость, раз Родченков ходит в балаклаве.