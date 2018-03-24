СМИ узнали о желании Трампа выслать десятки российских дипломатов из США

Дональд Трамп намерен выслать из США десятки российских дипломатов в качестве санкции за отравление Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ и двойного агента. Об этом, ссылаясь на два источника, сообщает агентство Bloomberg. Скорее всего, о высылке будет объявлено 26 марта.

При этом издание отмечает, что президент США ориентируется на мнение европейских союзников – он хочет быть уверенным в том, что Великобритания, Германия, Франция и другие члены ЕС поступят аналогичным образом.

В действиях Великобритании, впрочем, можно уже не сомневаться – эта страна ранее выслала 23 российских дипломата.