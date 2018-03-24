Россиянин Михаил Коляда стал бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда стал бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию в Милане, улучшив к концу олимпийского сезона свои показатели (в Пхенчхане он был лишь восьмым). Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял седьмое место.

После короткой программы Коляда шел вторым. Но в произвольном выступлении допустил несколько падений с самых дорогих – четверных прыжков. Тем не менее, он смог удержаться в тройке лидеров (хотя этому в немалой степени способствовали ошибки в катании конкурентов). В итоге у Михаила 272,32 балла.

На втором месте расположился японец Шома Уно. Он тоже падал, завалив прыжки в начале произвольной программы. Но спортсмен сумел собраться и набрать в итоге 273,77 за два проката.

На первом месте в недосягаемости от ближайших преследователей с шестью четверными прыжками и 321,40 балла оказался американец Нейтан Чен. Он показал еще и лучшие результаты сезона.

В итоге постолимпийское выступление российской сборной на ЧМ можно пока считать разнонаправленным. С одной стороны, олимпийская чемпионка Алина Загитова полностью провалила произвольный прокат, став в итоге пятой. С другой – Михаил Коляда добился лучшего результата в карьере. В парном катании пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова показала средний результат, став лишь серебряной. Но тут, возможно, дело в не самой удачной произвольной программе, которая решительно не идет этим симпатичным ребятам. Что касается танцев, то тут, увы, российским участникам надеяться на попадание в тройку лидеров не приходится в отсутствие Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.