Горсовет в Закарпатье потребовал отставки Порошенко

Раховский городской совет Закарпатской области Украины обратился к Верховной раде с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и импичмента президента Петра Порошенко. Об этом пишут местные СМИ.

Обращение депутатов поддержал и мэр Рахова Виктор Медвидь. В обращении говорится о том, что отставка генпрокурора и главы МВД, а также импичмент президента должны стать ответственностью за жестокий разгон протестующих под Верховной радой 3 марта, когда пострадали более 100 человек.

Между тем председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил, что "такие решения – не компетенция местных советов, которые должны действовать только в соответствии с законом "О местном самоуправлении".

Он пригрозил, что обжалует решение Раховского горсовета в Закарпатском окружном административном суде и разгонит его.

"То, что это решение будет отменено судом, у меня никаких сомнений нет. После этого лично я инициирую перед Верховной радой вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении внеочередных выборов", – заявил Москаль.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине марта отставки Порошенко потребовал Тернопольский областной совет.