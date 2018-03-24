В Волоколамске местные власти встретились с горожанами и пообещали много чего

В подмосковном Волоколамске днем в субботу, 24 марта, прошла встреча общественности с руководством района, которая сопровождалась, по некоторым данным, стихийным митингом. Главная и единственная тема обсуждения – рекультивация полигона "Ядрово", который в прямом смысле слова отравляет горожанам жизнь.

На встрече были достигнуты некоторые договоренности. Например, общественная группа контроля получит доступ в штабную палатку МЧС на полигоне. Кроме того, было принято решение не завозить мусор на новое "тело" полигона, пока старое не будет рекультивировано.

К рекультивации "Ядрово" собираются привлечь голландских специалистов. "Что касается подготовки выполнения работ к рекультивации, а самое главное к первому этапу - дегазации полигона: у нас есть четкий план и уверенность, что до 15 июня эти работы будут выполнены. Голландская компания, которая здесь присутствует, заверила, что оборудование до 13 апреля будет уже на полигоне", - заявил Александр Чупраков, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии.