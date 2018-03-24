Генштаб: крылатые ракеты большой дальности установлены на всех стратегических направлениях

Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал о создании группировок носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования на всех стратегических направлениях.

"На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", - цитирует Герасимова "Интерфакс".

Также начальник Генштаба отметил, что для повышения эффективности группировки носителей крылатых ракет особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.

Кроме того, Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба, рассказал, что сейчас завершается разработка перспективных многоцелевых беспилотных комплексов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи.

При этом Герасимов подчеркнул, что российская армия уже начала получать перспективные комплексы противодействия беспилотникам, в том числе основанные на новых физических принципах.