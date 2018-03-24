В египетской Александрии произошел крупный взрыв

Министерство внутренних дел Египта сообщило о гибели по крайней мере одного полицейского и ранении еще четырех человек в результате взрыва в крупном портовом городе Александрии.

ЧП произошло за несколько дней после президентских выборов в Египте, на которых, вероятно, победит действующий глава государства Абдель-Фаттах эль-Сисси.

Также фоном для происшествия стала широкомасштабная кампания по обеспечению безопасности, направленная против исламских боевиков на севере полуострова Синай и в других районах.

По данным МВД Египта, взрыв произошел в района Рошди, когда мимо проезжал начальник управления безопасности города. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Египет находится в состоянии чрезвычайного положения с апреля 2017 года, когда смертники совершили взрывы в двух коптских христианских храмах в Вербное воскресенье.