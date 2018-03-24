Глава СКР распорядился возбудить уголовное дело по ДТП с 20 пострадавшими в Псковской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП с автобусом в Псковской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета.

По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей. Двое несовершеннолетних получили вред здоровью средней тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Остальные дети находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Установлено, что пассажиры автобуса - дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Республики Беларусь.

Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства аварии и установить все причины, которые предшествовали транспортному происшествию, дав указание провести полноценное расследование в кратчайшие сроки.