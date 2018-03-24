Владимиру Машкову предложили занять место Олега Табакова во главе "Табакерки"

Актеру театра и кино Владимиру Машкову предложили место художественного руководителя Московского театра-студии под руководство Олега Табакова, более известного как "Табакерка". Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский. По словам чиновника, пока Машков не принял решения по этому поводу.

Владимир Машков назывался вероятным преемником Табакова на месте худрука театра еще при жизни Олега Павловича – тому в весьма почтенном возрасте приходилось совмещать руководство в "Табакерке" и МХТ им. Чехова, играть на сцене и преподавать. Но были и другие кандидаты. Кстати, ранее Мединский озвучил имя нового руководителя МХТ – это худрук московской "Студии театрального искусства" Сергей Женовач.