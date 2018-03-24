Смолов заявил, что в матче с Бразилией "никто не играл"

Нападающий сборной России Федор Смолов объяснил отказ российских игроков от общения с журналистами после поражения от сборной Бразилии (0:3), передает Лента.Ру. "Никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл", — сказал Смолов журналистам в микст-зоне после игры, которая состоялась 23 марта в "Лужниках".

В этой связи многие пользователи уже припомнили похожее по тональности высказывание экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, сделанное после неудачного выступления команды в адрес потребовавших комментариев болельщиков: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы. Это ваши проблемы".