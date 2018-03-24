В Челябинске в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки

В Челябинске в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного ребенка. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, утром в субботу, 24 марта, страшная находка была сделана в мусорном контейнере около одного из домов по Шоссе Металлургов. По предварительной информации, тело девочки обнаружили жильцы дома.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится медицинское исследование для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.