Павел Грудинин все-таки сбрил усы: "Дал слово - надо его сдерживать"

Проигравший выборы президента кандидат Павел Грудинин сдержал слово и сбрил усы. Он сделал это по условиям пари с журналистом Юрием Дудем – во время интервью Грудинин и Дудь поспорили, что кандидат в президенты должен будет расстаться с растительностью на лице, если не наберет 15%. Грудинин в итоге набрал 11,8%. В Instagram Грудинин опубликовал фото без усов и написал: "ДАЛ СЛОВО ЗНАЧИТ НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ. Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать". А на фото он отметил аккаунт Дудя в Instagram.