Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от своего отчима

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В Екатеринбурге взорвали телебашню

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Обезбашенный город Все эти 30 лет башня стояла рядом с горожанами, вместе с ними проходила через перемены, технологические революции и экономические кризисы, исчезала в тумане и встречала въезжающих в город на горизонте. Для целого поколения екатеринбуржцев она была всегда. Вслед за Краснознаменной группой ушло еще одно материальное воплощение "уральского характера".
24.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "словно будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Дело Савченко": как киевские аферисты "развели" свою героиню, и кто следующий? На первых порах можно было поверить в то, что Савченко тайно пиарят, чтобы сделать потенциальным кандидатом второго тура под Порошенко на грядущих выборах президента, но теперь все зашло уже слишком далеко. Очевидной следующей жертвой провокации сейчас выглядел бы Виктор Медведчук, который явно нервирует своим присутствием на Украине Петра Порошенко. Некогда всемогущий глава кучмовской президентской администрации знает многое и способен в определенной ситуации морально воздействовать на средний уровень украинского политикума. Если Порошенко и в дальнейшем планирует сохранять конфронтационный курс по отношению к России, он вполне может попытаться обезвредить или изгнать Медведчука из страны.
24.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
24.03.2018 12:15 Мск (14:15 Екб)
общество | За рубежом
Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от своего отчима
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илон маск (2016) | Фото:

Семья у Илона Маска, импозантного миллиардера и основателя таких компаний как Tesla и Spaсe X, теперь есть то ли еще одна сестра, то ли племянница. Дело в том, что отцом ребенка Яны Безуиденхут, сводной сестры Илона, стал его отец, 72-летний Эррол Маск.

Яне всего 30 лет. Она стала воспитанницей Эррола, когда ей было четыре года. The Sun утверждает, что эта новость стала огромным шоком для Маска.

Родители Маска разошлись, прожив вместе 18 лет. У них двое общих детей. Сейчас то ли брату, то ли племяннику Илона Эллиоту Рашу Маску 10 месяцев.

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24.03.2018 12:15 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб


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Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от своего отчима
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