Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от своего отчима

Семья у Илона Маска, импозантного миллиардера и основателя таких компаний как Tesla и Spaсe X, теперь есть то ли еще одна сестра, то ли племянница. Дело в том, что отцом ребенка Яны Безуиденхут, сводной сестры Илона, стал его отец, 72-летний Эррол Маск.

Яне всего 30 лет. Она стала воспитанницей Эррола, когда ей было четыре года. The Sun утверждает, что эта новость стала огромным шоком для Маска.

Родители Маска разошлись, прожив вместе 18 лет. У них двое общих детей. Сейчас то ли брату, то ли племяннику Илона Эллиоту Рашу Маску 10 месяцев.