И.о. Волоколамского района пообещал избавиться от запаха со свалки "в короткие сроки"

И.о. Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев, назначенный накануне, собирается оперативно решать проблему запаха, исходящего от мусорного полигона "Ядрово". Об этом он сказал на круглом столе в Волоколамск, передает "Интерфакс". "Необходимо в короткие сроки решить проблему. На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию. (. . .) Моя задача - собрать все данные и принять быстрые решения, чтобы не было запаха, чтобы объем машин был нашим, а не пришлым, не московским", - заявил чиновник.

Напомним, 21 марта на свалке "Ядрово" произошел выброс газа, из-за которого к врачам обратились полторы сотни детей. 23 марта в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

На митинге возле ЦРБ Волоколамска, куда были госпитализированы дети, губернатора Московской области Андрея Воробьева закидали снежками, стихийно организовавшийся митинг родителей пострадавших был весьма негативно настроен в отношении чиновников. Позднее Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.

Между тем, Волоколамск – не единственный населенный пункт Подмосковья, где сложилась аналогичная ситуация экологической катастрофы.