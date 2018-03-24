В Москве на неделю закрываются три станции Тананско-Краснопресненской линии метро

С сегодняшнего дня на неделю закрываются три станции Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". На это время поезда будут курсировать от станции "Планерная" до "станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе московской подземки.

На время закрытия Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, они будут возить пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермнотовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".

При этом схема дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена – для максимально быстрого проезда наземного транспорта.