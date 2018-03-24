Вице-губернатор Мурманской области после выборов президента обрился наголо - проспорил

Пока пользователи обсуждают спор Павла Грудинина и Юрия Дудя, по итогам которого первый не захотел расстаться с усами, в Мурманской области вице-губернатор выполнил условия пари и обрился наголо.

Анатолий Векшин опубликовал в Facebook фото с обритой головой и написал: "Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос да и к отпуску готов". К слову, чиновник не сообщил, куда именно он собирается в отпуск, но, судя по солнцезащитным очкам, в теплые края.

Явка избирателей в регионах Северо-Запада России в 2018 году выше, чем в 2012 году, и составила 63,3% (к 61,6% соответственно). Ленинградская область на несколько сотых процента обогнала Мурманскую по явке – 66,6% против 66,3%.