Под Мурманском сошел с рельсов грузовой поезд

В ночь с пятницы на субботу под Мурманском (поселок Выходной) сошел с рельсов состав грузового поезда №2308, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Октябрьской дороги (филиал РЖД).

"В результате происшествия пострадавших нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. Специалисты предпринимают все возможные усилия для скорейшего устранения последствий", - сообщили в РЖД.

Движение поездов на участке, где проводятся восстановительные работы, в настоящее время затруднено. В связи с этим для пассажиров будет организована перевозка автобусами.

Пассажиры поездов №143 Мурманск-Вологда, №21 Мурманск-Санкт-Петербург и №15 Мурманск-Москва будут доставлены на автобусах от железнодорожного вокзала Мурманск до станции Магнетиты. На станции Магнетиты пассажиров пересадят из автобусов в поезда, которые далее проследуют по расписанию.

Пассажиров поездов №92, №16 Москва- Мурманск и №22 Санкт-Петербург-Мурманск на станции Магнетиты пересадят из поездов в автобусы и доставят на вокзал Мурманск.

Информирование пассажиров будет осуществляться на вокзале Мурманск по громкой связи, а так же работниками поездных бригад.