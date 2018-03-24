Москва-сити и Кремль погрузятся во тьму на "Час Земли"

Москва присоединится к акции "Час Земли", которая сегодня пройдет по всему миру.

"Сегодня Москва присоединится к международной акции #ЧасЗемли. С 20:30 до 21:30 отключим подсветку зданий, в том числе #МоскваСити и объекты #МЦК. Основная площадка акции - парк #Зарядье", - сообщил в твиттере столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что подсветку уберут и со зданий Московского Кремля. Одновременно на один час без подсветки останется весь периметр Красной площади: стены Исторического музея, ГУМа, храма Василия Блаженного, а также Александровский сад, где будет гореть только Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата.

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз — акция будет проведена в субботу, 24 марта.