Скончался полицейский, обменявший себя на заложника во время теракта на юге Франции

Скончался французский подполковник Арно Бельтрам, который обменял себя на заложника накануне во время теракта в супермаркете на юге страны. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Жерар Коллон. "Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", - цитирует министра "Комсомольская правда".

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Захват заложников произошел в пятницу, 23 марта, в супермаркете Super U в коммуне Терб на юге Франции. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В результате штурма злоумышленник был ликвидирован. На место происшествия были вызваны сестра и мать мужчины.

Захватившим заложников оказался 25-летний марроканец, который перед инцидентом в супермаркете пытался завладеть чужим автомобилем, выстрелив в пассажира и водителя. Последний получил серьёзное ранение, пассажир скончался.