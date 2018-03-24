Песков опроверг слухи о покаянном письме Скрипаля Путину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи от том, что Сергей Скрипаль просил Владимира Путина помиловать его и разрешить вернуться в Россию. "Нет. Это не так", - цитирует РИА Новости чиновника.

Информация о неком письме, направленном Скрипалем из Лондона в Кремль, сообщил в интервью Би-би-си одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков. Скрипаль, по его данным, очень раскаивался в том, что был "двойным агентом".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании неизвестным веществом. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила российские власти в атаке на Скрипаля и пригрозила санкциями. Подтверждений тому, что к преступлению причастны спецслужбы России или вообще россияне, представлено не было.