В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода в районе "Карнавала". Пострадавший в коме

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев серьезного ДТП, которое произошло в четыре часа утра на ул. Марата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, неизвестный водитель, ехавший по ул. Халтурина (со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской) около дома №17 по ул. Марата наехал на пешехода-мужчину и скрылся с места ДТП.

Мужчина в возрасте примерно 35 лет был доставлен в 23-ю ГКБ в состоянии комы. Сейчас полиция ищет очевидцев и родственников пострадавшего.

Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 89086324367, 8(343)3676885 или прибыть в ГИБДД Екатеринбурга по адресу: ул. 3-го Интернационала, 15, кабинет 103. Конфиденциальность гарантируется.