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В Екатеринбурге взорвали телебашню

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образование  |  комментариев: 1
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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В Екатеринбурге вслед за башней сносят кинотеатр "Темп"
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кинотеатр &quot;Темп&quot;, снос (2018) | Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

В Екатеринбурге один за одним сносят символы города.

После обрушения телебашни начался снос кинотеатра "Темп" на Уралмаше, который ранее был заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия, передает корреспондент Накануне.RU.

кинотеатр "Темп", снос(2018)|Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

кинотеатр "Темп", снос(2018)|Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

Как сообщают очевидцы, снос здания кинотеатра начался сегодня, фактически сразу после подрыва недостроенной телебашни.

снос телебашни, разрушенная телебашня(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, совсем недавно, 15 марта, жители Екатеринбурга подали заявление о постановке здания кинотеатра "Темп", обладающего признаками объекта культурного наследия, под государственную охрану. Кинотеатр "Темп" является первым кинотеатром соцгорода Уралмаш, первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, реконструирован в стиле "неоклассики" в 1943 году.

кинотеатр Темп, Уралмаш(2018)|Фото: vk.com/temp_cinema

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24.03.2018 09:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб


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В Екатеринбурге вслед за башней сносят кинотеатр "Темп"
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