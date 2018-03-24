В Екатеринбурге вслед за башней сносят кинотеатр "Темп"

В Екатеринбурге один за одним сносят символы города.

После обрушения телебашни начался снос кинотеатра "Темп" на Уралмаше, который ранее был заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают очевидцы, снос здания кинотеатра начался сегодня, фактически сразу после подрыва недостроенной телебашни.

Как сообщало Накануне.RU, совсем недавно, 15 марта, жители Екатеринбурга подали заявление о постановке здания кинотеатра "Темп", обладающего признаками объекта культурного наследия, под государственную охрану. Кинотеатр "Темп" является первым кинотеатром соцгорода Уралмаш, первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, реконструирован в стиле "неоклассики" в 1943 году.