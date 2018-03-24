При демонтаже екатеринбургской телебашни были задействованы две сотни полицейских

в этот день
24.03.18
10:15
В Екб.12:15
Племянник Путина занял руководящий пост в "Газпроме"
Журналист Давлетгильдеев заявил, что его домогался Жириновский
Экс-директор "Курганмашзавода" заподозрен во взятке за липовую поставку БМП
Главное
В Екатеринбурге взорвали телебашню

Тема дня
235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Горожане против УГМК: прошла новая акция протеста. Трансляция
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 155

При демонтаже екатеринбургской телебашни были задействованы две сотни полицейских
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

снос башни (2018) | Фото:Накануне.RU

Порядок при сносе екатеринбургской телебашни охраняли почти 200 сотрудников полиции. Они полностью оцепили зону, в которой происходили работы по демонтажу.

"В охране общественного порядка было задействовано 199 сотрудников полиции Екатеринбурга, которые работали вне радиуса возможной зоны обрушения, - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы Свердловского областного полицейского главка Валерий Горелых. - К обеспечению безопасности органы внутренних дел частично приступили с 16 часов по местному времени 23 марта. И обеспечивали правопорядок до полного окончания всех работ. Кроме сотрудников полиции были задействованы наши коллеги из регионального МЧС а также специалисты предприятия-собственника объекта. Все это время работал объединенный штаб, куда и входили представители всех заинтересованных ведомств. Именно он (штаб) и координировал все работу на указанном адресе. Нарушений общественного порядка не допущено. С поставленными задачами все задействованные службы и ведомства справились в полном объеме".

Очевидцы сообщили Накануне.RU, что еще в половине одиннадцатого утра территория оцепления находилась под охраной полиции.

ÑÐ½Ð¾Ñ Ð±Ð°ÑˆÐ½Ð¸|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

Ð”ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð•ÐºÐ°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð½Ð±ÑƒÑ€Ð³ Ð±Ð°ÑˆÐ½Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

Ð”ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð•ÐºÐ°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð½Ð±ÑƒÑ€Ð³ Ð±Ð°ÑˆÐ½Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

 

Другие новости по темам: валерий горелых, снос башни, полиция, оперативный штаб
24.03.2018 08:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

При демонтаже екатеринбургской телебашни были задействованы две сотни полицейских
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+