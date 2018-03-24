При демонтаже екатеринбургской телебашни были задействованы две сотни полицейских

Порядок при сносе екатеринбургской телебашни охраняли почти 200 сотрудников полиции. Они полностью оцепили зону, в которой происходили работы по демонтажу.

"В охране общественного порядка было задействовано 199 сотрудников полиции Екатеринбурга, которые работали вне радиуса возможной зоны обрушения, - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы Свердловского областного полицейского главка Валерий Горелых. - К обеспечению безопасности органы внутренних дел частично приступили с 16 часов по местному времени 23 марта. И обеспечивали правопорядок до полного окончания всех работ. Кроме сотрудников полиции были задействованы наши коллеги из регионального МЧС а также специалисты предприятия-собственника объекта. Все это время работал объединенный штаб, куда и входили представители всех заинтересованных ведомств. Именно он (штаб) и координировал все работу на указанном адресе. Нарушений общественного порядка не допущено. С поставленными задачами все задействованные службы и ведомства справились в полном объеме".

Очевидцы сообщили Накануне.RU, что еще в половине одиннадцатого утра территория оцепления находилась под охраной полиции.