Подрядчик демонтажа екатеринбургской телебашни: "Основание башни взрывать не будут"

Подрядчик демонтажных работ недостроенной екатеринбургской телебашни прокомментировал взрыв и обрушение объекта.

"Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни - 25-30 метров высотой - в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком. Второго обрушения не будет", - прокомментировал генеральный директор АО "РВС" Юрий Овчаров.

Обрушенную конструкцию начнут разделывать при помощи экскаваторов и газорезки. "Металлоконструкции разделываются на габарит класса 3А (габарит погрузки в автомобиль), бетонные конструкции используются при помощи спецоборудования (крашер) кусками объемом до 1 кубометра", - говорится в проектной документации, подготовленной подрядчиком сноса - магнитогорским предприятием АО "Работы Взрывные Специальные" (РВС) (документ имеется в редакции Накануне.RU). Останки телебашни увезут на полигон на Уралмаше.

Обрушение башни произошло в 9:10 в субботу, 24 марта.