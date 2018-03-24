В Екатеринбурге при обрушении недостроенной телебашни пострадал человек

В Екатеринбурге при обрушении телевизионной башни пострадал человек. Как сообщил Накануне.RU очевидец Владимир, он стоял рядом с мужчиной, в которого прилетел осколок во время падения башни. Его увезли на "скорой". Пока о состоянии его ничего не известно, но осколок был большой, "травмировался сильно".

"(Осколок) попал в ногу. Прилетели несколько мелких и один большой. Люди сразу начали их расхватывать", - рассказал очевидец.

Напомним, ранее городские власти и подрядчик работ по демонтажу уверяли, что мероприятие будет безопасным и за границами оцепления никто не пострадает.