Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила чемпионат мира, став пятой

15-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, добывшая в Пхенчхане первое золото для российской команды, провалила произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. После короткой программы она была второй, уступая итальянке Каролине Костнер, но в произвольной программе "Дон Кихот" три раза упала, поэтому оказалась лишь на пятой позиции. В отсутствие Евгении Медведевой, снявшейся с ЧМ из-за травмы, Загитова была лидером нашей женской сборной. К слову, Костнер тоже упала, обогнав Загитову лишь на одну позицию в итоговом зачете. Золото взяла канадка Кейтлин Осмонд, на Олимпиаде она была бронзовым призером.