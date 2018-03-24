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23.03.2018
образование  |  комментариев: 1
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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Новости
24.03.2018 06:22 Мск (08:22 Екб)
спорт | В России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила чемпионат мира, став пятой
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Алина Загитова (2018) | Фото:youtube.com

15-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, добывшая в Пхенчхане первое золото для российской команды, провалила произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. После короткой программы она была второй, уступая итальянке Каролине Костнер, но в произвольной программе "Дон Кихот" три раза упала, поэтому оказалась лишь на пятой позиции. В отсутствие Евгении Медведевой, снявшейся с ЧМ из-за травмы, Загитова была лидером нашей женской сборной. К слову, Костнер тоже упала, обогнав Загитову лишь на одну позицию в итоговом зачете. Золото взяла канадка Кейтлин Осмонд, на Олимпиаде она была бронзовым призером.

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24.03.2018 06:22 Мск | Италия | информационная служба Накануне.RU
08:22 Екб


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Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила чемпионат мира, став пятой
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