В Екатеринбурге увеличили "зону безопасности" из-за сноса телебашни

Зона оцепления, которую утром в субботу, 24 марта, закрыли в центре Екатеринбурга сотрудники ГИБДД, оказалась на квартал больше, чем планировалось. Так, в сторону Автовокзала граница перекрытия движения транспорта сдвинута с ул. Декабристов до ул. Большакова. Сотрудники автоинспекции не пропускают "гражданский" транспорт, объясняя это тем, что на машины могут "попасть осколки", передает корреспондент Накануне.RU.

Между тем, на территорию проезжают сотрудники самой инспекции и других находящихся в зоне оцепления силовых ведомств. Пеший проход на ул. Степана Разина до ул. Декабристов не ограничивается.

Эвакуируют припаркованные автомобили.

Как сообщают очевидцы, от дома 75 по ул. Декабристов (угловой дом на Декабристов - Степана Разина) эвакуируют несколько припаркованных машин.

Напомним, ранее Накануне.RU сообщили в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", что с 8 до 10 часов утра 24 марта закроется движение троллейбусов по улицам Розы Люксембург и Декабристов. В целом периметр зоны оцепления хотели ограничить улицами 8 марта – Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов. Также утром в субботу ограничено движение поездов метро – они не ходят дальше станции "Площадь 1905 года" в сторону "Ботанической".

Снос екатеринбургской недостроенной телебашни запланирован на 9 утра по местному времени.