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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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В Екатеринбурге увеличили "зону безопасности" из-за сноса телебашни
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телебашня, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Зона оцепления, которую утром в субботу, 24 марта, закрыли в центре Екатеринбурга сотрудники ГИБДД, оказалась на квартал больше, чем планировалось. Так, в сторону Автовокзала граница перекрытия движения транспорта сдвинута с ул. Декабристов до ул. Большакова. Сотрудники автоинспекции не пропускают "гражданский" транспорт, объясняя это тем, что на машины могут "попасть осколки", передает корреспондент Накануне.RU.

Между тем, на территорию проезжают сотрудники самой инспекции и других находящихся в зоне оцепления силовых ведомств. Пеший проход на ул. Степана Разина до ул. Декабристов не ограничивается.

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Эвакуируют припаркованные автомобили.

Как сообщают очевидцы, от дома 75 по ул. Декабристов (угловой дом на Декабристов - Степана Разина) эвакуируют несколько припаркованных машин.

Напомним, ранее Накануне.RU сообщили в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", что с 8 до 10 часов утра 24 марта закроется движение троллейбусов по улицам Розы Люксембург и Декабристов. В целом периметр зоны оцепления хотели ограничить улицами 8 марта – Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов. Также утром в субботу ограничено движение поездов метро – они не ходят дальше станции "Площадь 1905 года" в сторону "Ботанической".

Снос екатеринбургской недостроенной телебашни запланирован на 9 утра по местному времени.

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Развитие сюжета: Ранее 24.03.2018 06:28 Мск
Обратный отсчет. До взрыва полчаса. Прозвучала первая сирена. Трансляция

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24.03.2018 06:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
08:04 Екб


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В Екатеринбурге увеличили "зону безопасности" из-за сноса телебашни
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