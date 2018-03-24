В Екатеринбурге взорвали телебашню

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта. В 9 утра в субботу, 24 марта, взрыв в нижней части башни обрушил строение, упавшее в сторону реки, передает корреспондент Накануне.RU.

Сносу башни предшествовали бурные общественные обсуждения, переросшие в конфликт перед самым сносом и ставшие в ряд других громких изменений городского пейзажа (сюда можно отнести битву сторонников и противников строительства "храма на воде" и ситуацию с возвращением Краснознаменной группы на Плотинку).

Работы по подготовке сноса башни велись с начала 2018 года. Дата сноса долгое время не называлась, многие обитатели окрестностей сообщали, что их не предупредили о работах по сносу даже накануне.

Противники сноса башни пытались остановить работы самыми разными способами: митинговали; собирали подписи под петициями; обращались в различные инстанции, например, в суд, прокуратуру, госохрану; писали письма высокопоставленным чиновникам вплоть до президента страны; 23 марта на башню забрались несколько молодых людей, которые намеревались оставаться на верхней площадке всю ночь, чтобы предотвратить снос, однако их план не увенчался успехом (здесь можно прочитать и посмотреть подробный репортаж о последнем дне в истории екатеринбургской башни).

Так екатеринбуржцы прощались с башней 22 марта - традиционные уже для города "обнимашки".

Летом 2017 года свердловское заксобрание одобрило передачу земельного участка под недостроенной башней в пользование Уральской горно-металлургической компании под строительство ледовой арены на 15 тыс. зрителей. Предварительно строительство объекта оценивается не менее чем в 1 млрд руб.

Екатеринбургская телебашня – высота крыши 231,7 м (проектная высота со шпилем/антенной – 361 м). Годы строительства: 1983 – 1991 (строительство не завершено, основная часть работ проведена в 1986-1989 гг.). Являлась самым высоким строением в городе.

В нулевых башня была передана ФГУП РТРС. На протяжении десяти лет периодически появлялись слухи о возможных инвестициях в реконструкцию башни и превращении ее в бизнес-центр, однако желающих реально вложиться в проект так и не нашлось. В 2012 году начался процесс передачи объекта в собственность региона. В 2017 году участок, на котором находилась башня, был передан Уральской горно-металлургической компании, которая планирует построить на этом месте ледовую арену.