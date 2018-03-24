Обратный отсчет. До взрыва полчаса. Прозвучала первая сирена. Трансляция

08.35: После обрушения сотрудники РВС осмотрят результаты своего труда на предмет не разорвавшихся снарядов. Через 15 минут, если все в порядке, будет дан отбой. Снять оцепление опасной зоны и допустить людей к дальнейшему проведению работ планируется не ранее, чем через 30 минут.

Обрушенную конструкцию начнут разделывать при помощи экскаваторов и газорезки.

08.33: Сейчас рабочие готовятся покинуть зону оцепления. За 20 минут до взрыва их вывезут и все перекроют.

08.30: Полчаса до взрыва, звучит первая сирена. Звук издает, предположительно, вот эта штука:

08.27: Горожанин пришел выразить свое мнение:

08.26: Зрители

08.20: Оцепление в районе цирка. Очевидцы сообщают, что женщина и мужчина пытались пройти через оцепление, в итоге их достаточно жестко под ручки вывели.

08.15: Ранее генеральный директор РВС Юрий Овчаров заявил "Российской газете", что объект упадет точно в заданную сторону.

"Хотя башня может падать медленнее, чем ожидает простой человек: "задумается" на секунду, постоит, а потом начнет клониться. Возможно лишь отклонение на два-три градуса от оси падения", - пояснил Овчаров, успокоив еще и тем, что разлет осколков при падении "трубы" на землю "будет ограничен спецукрытием демпфера и не превысит 50-ти м".

08.12: Перед оцеплением начинают собираться екатеринбуржцы.

08.07: От близлежащих зданий эвакуируют машины. Парковка около БЦ Саммит пуста, у жилого дома напротив работают эвакуаторы.

08.00: Напомним, как все будет происходить, если события будут развиваться по плану подрядчика УГМК, магнитогорской компании "Взрывные работы специальные".

На отметках 10,15 метра и 70 метров в пробуренные в стволе шпуры установят газогенераторы импульсивного действия "Энамат". Затем весь персонал выведут за пределы опасной зоны, подадут предупредительный сигнал и воспламенят "Энамат" сначала на отметке 70 м.

В результате произойдет образование вруба со стороны направления обрушения, ближе к Исети. Сохранение опоры с одной стороны и практически мгновенная ликвидация ее со стороны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры опрокидывающий момент сил, обеспечивающий падение башни в заданном направлении".

После чего с интервалом в несколько минут таким же образом "подрежут" вторую часть строения на уровне 10,15 м – остатки башни упадут в туже сторону.

07.55: Башня затянута в "юбочку" из сетки - перекрыт уровень нижнего взрыва, чтобы осколки не разлетелись в дома и людей. Глава УГМК Андрей Козицын накануне заверил губернатора, что специалисты подрядной организации просчитали всю процедуру и смоделировали ее на компьютере. На компьютере все падает куда положено и никто не пострадал.

07.47: Напомним, сегодня в 8.30 будет дана первая предупреждающая сирена, в 9.00, если все пойдет по плану, башню взорвут.

Из-за этого будет изменено движение наземного и подземного транспорта: метро остановится с 9.00 до 11.00, автобусы с 8 до 10 часов утра не будут ходить по улице Декабристов от Розы Люксембург до Степана Разина, троллейбусы по улицам Розы Люксембург и Декабристов не будут ходить также с 8.00 до 10.00 часов.

07.30: До взрыва башни в центре Екатеринбурга осталось полтора часа. Прилегающие улицы перекрыты даже немного дальше, чем планировалось, по Степана Разина, на которой собственно и стоит недостроенная телевышка, перекрытие начинается с Большакова. За кордон пускают только личный транспорт сотрудников ГИБДД города, управление которой находится на этом участке улицы.

20:00: Горожане снова "обняли" телебашню. Так и не поняли - ее чего ради сносят? Ломать - не строить...

18.20: Охрана и правда усилена. Как сообщают очевидцы, несколько машин полиции припаркованы около въезда на территорию, через забор видны многочисленные сотрудники полиции.

18.17: "Мы показали, что готовы идти на такое. Ближе к таким работам усиливается охрана, поэтому пошли ночью", - говорят руферы.

18.16: По словам руферов, у УГМК много работ. "Не подготовили все до конца, ребята не представляют, как они успеют все подготовить завтра", - поделились мнением "мелкие хулиганы".

18.10: Отпустили последних задержанных, тех самых парней, которые спустились с башни. "Выписали 500 рублей штрафа за мелкое хулиганство. Махали руками, просили так не делать", - рассказал руфер Стас. Чувствуют себя сейчас герои дня хорошо, но признаются, что очень замерзли. Напомним, трое парней забрались на недостроенную телебашню с целью продержаться до воскресения. Однако необходимые для выживания палатки, теплые вещи и еду у них отбила охрана. Из 13 человек подняться удалось четверым, остальные были задержаны, некоторые серьезно пострадали в стычке с охраной. Из поднявшихся один - бейсджампер - спрыгнул с парашютом.

"Охрана была не рада нам. Забор уронили, так получилось", - говорит Стас.

17.11: Флаг с башни сняли. Нельзя взрывать что-то, на чем размещен флаг России, понимаете?

Напомним, флаг на башне утром подняли руферы:

17.07: Губернатор Евгений Куйвашев очень своевременно потребовал провести подрыв башни максимально безопасно для людей и имущества. Он даже вызвал на ковер главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба и главу УГМК Андрея Козицына. Якоб отчитался, что периметр квартала будет оцеплен, а Козицын заверил, что все будет хорошо. До взрыва оставалось 15 часов...

16.50: Из полиции выпустили шесть человек из числа тех, кого задержали утром. Всем выписали штрафы за мелкое хулиганство - 500 рублей.

15.35: Омбудсмен: "Встретилась со всеми, на рассмотрение адвокатов позовут. Поговорили с ребятами, жалоб никаких нет".

По словам адвокатов, полиция нарушает их, защитников, права. По данным Татьяны Мерзляковой, ребятам приписывают мелкое хулиганство и планируют отпускать людей сегодня.

"У УГМК очень сильные претензии к ребятам", - говорит омбудсмен.

15.08: 10 человек в отделении, ребятам грозит 15 суток. "Главное, чтобы мы слышали и понимали друг друга, вытаскивать кого-то я не собираюсь", - сказала Мерзлякова.

14:34: Руферы оказались в полиции, но ГУ МВД хранит молчание.

Кажется, УГМК сама не уверена, что все пройдет гладко. На завтра к закрытию метро, эвакуации офисных зданий, автомобилей с парковок, просьбам не подходить близко к стеклам - сегодня добивались ограничения в работе троллейбусов. Немудрено - башня выше 200 м, сделана из сверхпрочного бетона. Ну а вдруг, не дай бог, в кого-то прилетит, что тогда? Второй Волоколамск?

Ну а пока посмотрите нашу фотогалерею с сегодняшней "спецоперации".

телебашня, Екатеринбург, российский флаг, флаг России, люди





14.00: Это один из защитников башни, Стас:

13.55: По некоторым данным, УГМК намерены предъявить парням иск об ущербе - из-за вынужденного простоя строители не могли продолжать работы по подготовке к сносу. Напомним также, иски намерены заявить и пострадавшие в стычке охранники

13.48: Выйти к журналистам герои дня пока не готовы. Сегодня им предстоит визит в ОП№5, где находятся задержанные при схватке с охраной, а также вещи защитников башни. По словам отца одного из парней, через час-полтора их выпустят из участка.

13.47: По словам Мерзляковой, один из руферов поднялся на башню в 28 (!) раз. Другой сделал это впервые. По ее словам, на вид они совершеннолетние, пострадавший выглядит старше остальных

13.46: К журналистам вышла Татьяна Мерзлякова. По словам свердловского омбудсмена: "спустились все трое, сейчас кушают, от еды не отказались, пьют чай. Очень сильно замерзли". Она сообщила, что одного из парней отправляют в больницу на рентген, сильно болит нога.

13.39: Горожане снова собираются на "обнимашки":

13.37: Все разъезжаются. Уехала машина МЧС, личный автомобиль сотрудника УГМК, машина полиции

13.30: Некоторое время возле башни звучал странный гул, охрана сообщила, что это сирена. Напомним, сирены прозвучат завтра в 8.00 и непосредственно перед сносом башни. Наш корреспондент предполагает, что кошмарные звуки издавала вот эта штуковина:

13.25: Ребята спустились вниз.

13.23: Кажется, снос телебашни в Екатеринбурге уже в федеральной повестке. На месте федеральные телеканалы, Мэш уже опубликовал, а Хинштейн - сделал ретвит новости.

13.13: Взрывать будут "без суда и следствия"? На Управление госохраны, которое не признало телебашню памятником, подали в суд. То есть суд еще не прошел, а взрывать намереваются уже завтра.

13.08: Парни на отметке 50 метров. К журналистам вышла уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. По ее словам, все трое спокойно спускаются (ранее сообщалось, что визуально видно только двоих).

12.57: На месте оппозиционные депутаты городской думы. Ругают олигархов и требуют гарантий для защитников башни.

12.43: Ресторатор Евгений Кексин пытался передать еду и горячительные напитки для "защитников". Мерзлякова сказала, что "непроверенные продукты не передает". Но потом все равно взяла.

12.42: Известно, что ребята уже на отметке 90 метров, спуск идет штатно. Подробности.

12.41: Встречать "защитников" будут Мерзлякова и отец одного из парней. Обещают отогреть и накормить.

12.39: И.о. прокурора Ленинского района выехал с территории телебашни. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, она высказала ему свои предложения по наказанию для "захватчиков". По ее словам, сегодня ребят отпустят по домам.

В распоряжение Накануне.RU попало видео, снятое с квадрокоптера - с высоты птичьего полета. Наслаждаемся.

Еще вчера горожане собирались на мирную акцию "Обними башни", а уже сегодня рискуют своим здоровьем. Можно ли предполагать, что снос 24 марта пройдет "тихо-мирно"?

Внизу множество полицейских. Защитники башни начинают спуск. Это займет 30-40 минут.

На место приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она говорит, что серьезных санкций к активистам не будет.

Как выяснилось, при столкновении с охранниками были отбиты все рюкзаки со стратегическими запасами, поэтому продолжать акцию нет возможности. Кроме того, часть пути пришлось преодолеть по внешней лестнице, поскольку путь внутрь был отрезан охраной.

Активисты, укрепившиеся на ее вершине, планировали продержаться до воскресения, но теперь готовятся к спуску.

Защитники телебашни в Екатеринбурге с утра взобрались на долгострой, чтобы выразить несогласие с планами по ее сносу. Они вывесили флаг РФ и потребовали провести референдум. Власти утверждают, что башня якобы портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.