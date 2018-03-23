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23.03.2018
образование  |  комментариев: 1
Аналитика
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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Новости
23.03.2018 20:02 Мск (22:02 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Савченко арестована на два месяца
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Надежда Савченко (2016) | Фото:

Задержанная 22 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко арестована на два месяца без права залога. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Судьи принимали решение более трех часов, а зачитывали целый час.
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Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Савченко подозревается в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

"С использованием гранатометов, минометов, огнестрельного оружия, взрывных устройств [она планировала] осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других общественных и государственных деятелей с целью противоправного лишения их жизни", – сказал прокурор.

О том, что Савченко может угрожать "высшая мера наказания", накануне заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Савченко объявила о начале голодовки в случае ее ареста. Адвокаты также указали на преступный способ получения властью доказательств ее вины. Ее обвиняют по семи статьям, в том числе в подготовке нового переворота.

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23.03.2018 20:02 Мск | Евгений Чернышёв
22:02 Екб


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Савченко арестована на два месяца
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