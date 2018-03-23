Задержанная 22 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко арестована на два месяца без права залога. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Судьи принимали решение более трех часов, а зачитывали целый час.

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Савченко подозревается в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

"С использованием гранатометов, минометов, огнестрельного оружия, взрывных устройств [она планировала] осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других общественных и государственных деятелей с целью противоправного лишения их жизни", – сказал прокурор.

О том, что Савченко может угрожать "высшая мера наказания", накануне заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Савченко объявила о начале голодовки в случае ее ареста. Адвокаты также указали на преступный способ получения властью доказательств ее вины. Ее обвиняют по семи статьям, в том числе в подготовке нового переворота.