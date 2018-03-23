"Мы сделали всё, что могли": екатеринбуржцы вновь обняли приговорённую к сносу башню

Жители Екатеринбурга вновь обняли приговорённую к сносу телебашню. Около 200 человек приняли участие в акции протеста, несмотря на попытку её сорвать, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Акция началась стихийно: часть горожан пришли в 19.00 к цирку, часть — к зданию госохраны на Малышева. Первые последовали указанию на плакате активистов, пришедших поддержать реферов к башне, вторые — посту в группе "Защитим нашу башню" в социальной сети "ВКонтакте" и на популярном городском портале. Ни то, ни другое объявление не содержало информации об организаторах, которые могли бы внести ясность. Не обнаружив единомышленников у здания госохраны, порядка 20 активистов направились к башне, куда начинал подтягиваться народ.

Позже организатор акции из комитета по спасению телебашни Дмитрий пояснил, что не имеет отношения к информации о встрече у госохраны.

"Может, это был кто-то из наших, а может и какие-то провокаторы собирали, я не знаю", — ответил он корреспонденту Накануне.RU.

Защитники башни цепочкой прошли вдоль забора по улице Степана Разина, свернули на Декабристов, а затем мимо реки Исеть по снегу обошли долгострой дугой — обняли башню.

"Спасём башню!", "Руки прочь от башни!", "Это наша Башня!", "Башня живи!", "Мы любим башню", "Имейте совесть, оставьте башню в покое!" — кричали люди. Охранники объекта отвечали хладнокровно, советовали уходить домой. Но участники акции уходить не собирались. Обойдя башню вокруг, люди выстроились напротив ворот, ведущих к башне, кричали охранникам: "Позор!".

Досталось и главе Свердловской области Евгению Куйвашеву: "Губернатор из Тюмени, мы тебе не олени!", "Чемодан, вокзал, Тюмень!".

Участники акции также вспоминали, как на башню скидывались всем городом буквально по копейке, как её строили их родители, сетовали, что "варяги" и УГМК снесут символ города ради денег. Кто-то даже сравнил екатеринбургскую телебашню с вечным долгостроем в Барселоне (Испания) — церковью Святого Семейства.

"Хочется прекратить уродование города, уничтожают не только башню, — поделился своим мнением с Накануне.RU участник митинга Борис. — Уничтожили сквер за вечным огнём, есть планы по уничтожению усадьбы Казанцева, пруд отстояли буквально чудом. Пока нет разумного проекта, башню могли бы оставить. Снести — это не решение".

Отметим, что сегодня администрация Екатеринбурга приняла заявления о проведении референдума по вопросу сноса телебашни. Их судьба пока неизвестна.

Чуть позднее к "объятиям" присоединился депутат Олег Хабибуллин, который поблагодарил собравшихся за борьбу, а "захватчиков" башни назвал героями.

"Руферы, которые сегодня утром забрались на башню — герои, — сказал он, обращаясь к митингующим. — Но я хотел сказать о другом. Мы сейчас защищаем эту башню, я не знаю, что будет завтра, но мне будет очень жаль, если завтра в 9 утра её снесут. Есть много людей, которые сидят на кухнях и разоряются о том, как жить плохо, только такие как мы с вами могут исправить жизнь к лучшему".

Спустя четыре года, когда свердловчанам вновь предстоит выбирать губернатора, Хабибуллин предлагает вспомнить сегодняшний день.

"Вспомните, как он лгал нам полгода назад о том, что прислушается к нам, и не будет сносить башню, — отметил депутат. — В 2013 он говорил, что не хочет войти в историю как губернатор-разрушитель. И вот сегодня мы понимаем, что это было чисто враньё".

Он также подчеркнул, что передача башни главе УГМК Андрею козицину было тоже "верхом вранья".

"Мы сделали все что могли. Надеюсь, завтра утром эта башня будет стоять", — заключил Хабибуллин.

Завтра, 24 марта, активисты планируют продолжить борьбу за башню: к 8.00 всех неравнодушных приглашают к дендрарию на пересечении улиц 8 марта и Куйбышева.

Напомним, снос запланирован на 9 часов утра. Есть версия, что снос телебашни могут перенести на 16.00 из-за того, что руферы притормозили подготовку к взрыву.