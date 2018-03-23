Племянник Путина занял руководящий пост в "Газпроме"

Племянник президента РФ Михаил Путин решением совета директоров "Газпром" включен в состав правления компании сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении газовой монополии.

Как сообщало Накануне.RU, речь идет о двоюродном племяннике президента России Михаиле Путине. Он, по всей видимости, займет место покойного зампреда правления "Газпрома" Александра Козлова, который в прошлом году скоропостижно скончался в 65 лет. Козлов занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения.