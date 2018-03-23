Екатеринбургская телебашня снова засверкала лозунгами

В Екатеринбурге на недостроенной телебашне 23 марта устроили очередное лазерное шоу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, подобная акция состоялась в пятую годовщину сноса Краснознамённой группы. Городские общественники напомнили об этом событии, и на телебашне появились световые надписи: "Остановитесь, пожалуйста", "Моя башня", "Краснознамённая группа 2013".

Вторая такая акция была организована 13 марта. В этот раз организаторы проекта показали, что у недостроенной телебашни "ещё бьётся пульс".

Сегодня, 23 марта, лазерное шоу началось сразу после окончания митинга общественников против сноса башни, который запланирован на завтра на 9 часов утра.

На недостроенном сооружении высвечивались лозунги: "Я живая", "Не сносите", "Help me", а также сменяющие друг друга картинки.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.