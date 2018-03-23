Меркель: Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила лидерам Евросоюза (ЕС) определённые доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля, заявила канцлер Германии (ФРГ) Ангела Меркель.

Напомним, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Соединённого королевства заявила, что ведущие учёные в Портон-Даун смогли идентифицировать химическое вещество, использовавшееся для отравления.



Тереза Мэй

По информации "РИА Новости", Меркель не уточнила, какими именно доказательствами поделилась её британская коллега, но отметила, что проведённая Лондоном экспертиза "очень основательна и никем не ставится под вопрос". Канцлер ФРГ отметила, что сделанные на основании этих сведений выводы "вероятно, не будут сильно отличаться от тех, которые будут представлены в экспертизе Организации по запрещению химического оружия".

"Мы очень чётко сказали, что считаем это серьёзным вызовом нашей общей безопасности, — подчеркнула она. — Мы согласились с оценкой британского правительства, весьма очевидно, что Россия несёт ответственность, нет других правдоподобных объяснений".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении ряда государств Евросоюза (ЕС) отозвать своих дипломатов из РФ или выслать российских диппредставителей в связи с делом Скрипаля. Речь идёт, в частности, о Польше, Франции и трёх балтийских странах.