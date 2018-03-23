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23.03.2018
образование  |  комментариев: 1
Аналитика
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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Новости
23.03.2018 20:35 Мск (22:35 Екб)
политика | В России | За рубежом
Меркель: Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля
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Ангела Меркель (2015) | Фото:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила лидерам Евросоюза (ЕС) определённые доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля, заявила канцлер Германии (ФРГ) Ангела Меркель.

Напомним, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Соединённого королевства заявила, что ведущие учёные в Портон-Даун смогли идентифицировать химическое вещество, использовавшееся для отравления.

Тереза Мэй,(2016)|Фото: AP
Тереза Мэй

По информации "РИА Новости", Меркель не уточнила, какими именно доказательствами поделилась её британская коллега, но отметила, что проведённая Лондоном экспертиза "очень основательна и никем не ставится под вопрос". Канцлер ФРГ отметила, что сделанные на основании этих сведений выводы "вероятно, не будут сильно отличаться от тех, которые будут представлены в экспертизе Организации по запрещению химического оружия".

"Мы очень чётко сказали, что считаем это серьёзным вызовом нашей общей безопасности, — подчеркнула она. — Мы согласились с оценкой британского правительства, весьма очевидно, что Россия несёт ответственность, нет других правдоподобных объяснений".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении ряда государств Евросоюза (ЕС) отозвать своих дипломатов из РФ или выслать российских диппредставителей в связи с делом Скрипаля. Речь идёт, в частности, о Польше, Франции и трёх балтийских странах.

Другие новости по темам: Ангела Меркель, Тереза Мэй, Евросоюз, ЕС, дело Скрипаля, Сергей Скрипаль, отравление, Германия, ФРГ, Великобритания,
23.03.2018 20:35 Мск | Германия | информационная служба Накануне.RU
22:35 Екб


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Меркель: Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля
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