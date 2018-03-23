Завершено расследование дела троих обвиняемых в хищениях у "МАСТ-Банка"

Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО КБ "МАСТ-Банк" Юрия Пирогова, начальника кредитного управления банка Натальи Желобаевой и вице-президента банка Елены Журавлёвой. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2013-2015 годах Пирогов совместно с другими фигурантами дела и иными, пока не установленными, следствием лицами, используя своё служебное положения, действуя организованной группой, из корыстной заинтересованности, с целью растраты денежных средств банка в особо крупном размере, выдали кредиты подконтрольным им организациям на сумму более 5,6 млрд рублей. В дальнейшем деньги были похищены.

Кроме того, экс-президент "МАСТ-Банка" в 2015 году, используя своё служебное положение, путём обмана руководителей ООО "Виктрейд" и ООО "Приоритет" совершил хищение денежных средств со счетов указанных организаций в особо крупном размере, путём невыполнения обязательств по передаче простых векселей на общую сумму около 112 млн рублей.

Фигуранты дела, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация и пособничество в растрате денежных средств; мошенничество). Участники уголовного судопроизводства завершили ознакомление с материалами дела.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела в отношении иных лиц из числа собственников и руководителей "МАСТ-Банка".